26日、全国の部活動に励む生徒を応援する「スマイルおむすびプロジェクト」に広島市の中学校が選ばれ、おむすびが贈呈されました。 「スマイルおむすびプロジェクト」はファミリーマートが、ドジャース・大谷翔平選手のパッケージ商品の売り上げの一部を使って 部活動に励む生徒を応援する社会貢献活動として行っています。 広島市安佐南区の祇園中学校・女子バスケットボール部は全国の応募の中