優勝戦の1周目2マークを先頭で回る末永和也（1）＝ボートレース津第72回ボートレースダービー（SG）最終日は26日、三重県のボートレース津で優勝戦（1800メートル、3周）が行われ、26歳の末永和也（佐賀）が1分48秒7で勝った。SG初優勝を果たし、賞金4200万円を獲得した。1コースの末永は好発を決めて1周1マークで先頭に立ち、そのまま逃げ切った。2着は4コースの茅原悠紀（岡山）が入り、連覇を狙った桐生順平（埼玉）が3着だ