「ワールドシリーズ・第２戦、ブルージェイズ１−５ドジャース」（２５日、トロント）ドジャースが第２戦を制し、１勝１敗に持ち込んだ。キケ・ヘルナンデス内野手は左翼で先発出場し、ポストシーズンで通算８７試合目の出場。ジャスティン・ターナー（現カブス）を抜き球団新記録を樹立した。試合でも野球ＩＱの高さを証明したワンプレーがあった。１点リードの三回１死一塁、ゲレーロＪｒ．の打球が左翼線を襲った。これを