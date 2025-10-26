◆マリーゴールド「ＭａｒｉｇｏｌｄＧＲＡＮＤＤＥＳＴＩＮＹ２０２５」（２６日、両国国技館）女子プロレス「マリーゴールド」は２６日、両国国技館で年間最大のビッグマッチ「ＭａｒｉｇｏｌｄＧＲＡＮＤＤＥＳＴＩＮＹ２０２５」を開催した。ユナイテッド・ナショナル（ＵＮ）選手権試合は、王者・桜井麻衣がビクトリア弓月と７度目の防衛戦。攻防が瞬時に入れ替わる目が離せない激戦は、２０分３６秒、弓月がビ