ことしで11回目を迎えた、金沢マラソンが開催され、雨の中、およそ1万5000人のランナーが、金沢の街を駆け抜けました。■参加者「きょうはとにかく景観を楽しんで、エイドも楽しんで、雨も楽しんで最高のレースにしたいと思います」■ボーダー柄の参加者Q仮装のテーマは？「楽しくみんなを元気づける。探してください！」金沢市役所前のスタート地点で行われた、オープニングセレモニ&#