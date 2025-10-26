目が不自由な人たちにも現代アートの祭典「岡山芸術交流」を楽しんでもらおうというイベントが開かれました。岡山芸術交流の会場の１つ岡山市の旧内山下小学校を視覚障害のある人とない人、合わせて9人が訪れました。 このイベントは、視覚障害のある人にアートを楽しんでもらうとともに伝える側にも、新たな視点でアートを感じてもらおうと、一般社団法人岡山カルチャーカルチャーが初めて