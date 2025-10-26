女子1500メートルで10連覇を果たし、歓声に応える高木美帆＝長野市エムウェーブスピードスケートの全日本距離別選手権最終日は26日、長野市エムウェーブで行われ、女子1500メートルは高木美帆（TOKIOインカラミ）が1分55秒85で10年連続10度目の優勝を果たした。この種目を2007年まで9年連続で制した田畑真紀を抜き、連覇は全種目を通じて単独最多。1500メートルの優勝回数も田畑の10度に並ぶ最多となった。佐藤綾乃（ANA）が0秒1