【MLB】ブルージェイズ1ー5ドジャース（10月25日・日本時間10月26日／トロント）【映像】バックネット裏に“気になる人物”10月25日（日本時間10月26日）行われたワールドシリーズ第2戦、トロント・ブルージェイズ対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、バックネット裏に“気になる人物”が映り込んで話題となっている。バックネット裏で試合を観戦していた一人の男性の姿が、視聴者の視線を釘付けにした。白い髪にメガネ、そして白