東京・青梅市で乗用車が電柱に衝突する事故がありました。乗用車に乗っていた子どもが意識不明の重体です。【映像】現場の様子（前面が潰れた車も）午後3時前、JR青梅線東青梅駅近くの交差点で「単独で電柱にぶつかった」と110番通報がありました。捜査関係者によりますと、この事故で乗用車に乗っていた子どもが意識不明の重体で、病院に搬送されたということです。現場は東青梅駅の北東約60mに位置する「北口交差点」で