10月26日、「第101回関東大学バスケットボールリーグ戦」1部が行われ、早稲田大学が明治大学とのダブルオーバータイムに及ぶ死闘を113－109で制し、2試合を残して57年ぶり6回目となる悲願のリーグ優勝を決めた。昨シーズンは2部リーグに所属しており、1部昇格即優勝の快挙となった。 今シーズンの早稲田を象徴するのは、他を寄せ付けない圧倒的な攻撃力だ。リӦ