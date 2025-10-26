【J2第34節】(ソユスタ)秋田 0-0(前半0-0)千葉<退場>[秋]才藤龍治(78分)<警告>[秋]長谷川巧(24分)、山田元気(90分+4)[千]田口泰士(64分)、イサカ・ゼイン(71分)主審:俵元希└千葉が自動昇格圏に向けて痛いドロー…10人の秋田からゴールを奪えず