[10.26 J2第34節 秋田 0-0 千葉 ソユスタ]J2第34節が26日に行われ、ソユースタジアムで対決した14位ブラウブリッツ秋田と3位ジェフユナイテッド千葉は0-0で引き分けた。アウェーの千葉は多くのチャンスを作り出す展開の中、後半33分にDF才藤龍治の退場で数的優位に立ったが、最後までゴールを奪うことはできず。J1自動昇格圏内に向けて痛いドローとなった。今節を終え、残り4試合で1位水戸ホーリーホックとは勝ち点5差、2位V