【J3第33節】(Axis)鳥取 1-4(前半1-2)宮崎<得点者>[鳥]永野修都(7分)[宮]橋本啓吾2(22分、54分)、吉澤柊(28分)、武颯(90分+2)<警告>[鳥]田中恵太(53分)[宮]奥村晃司(19分)主審:佐々木慎哉