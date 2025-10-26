【J2第34節】(ユアスタ)仙台 3-2(前半0-1)鳥栖<得点者>[仙]宮崎鴻2(78分、82分)、小林心(90分+9)[鳥]西川潤(31分)、森下怜哉(49分)<退場>[仙]石尾陸登(71分)<警告>[鳥]西矢健人(50分)、新井晴樹(54分)主審:高崎航地