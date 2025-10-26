【J1第35節】(デンカS)新潟 2-2(前半0-1)神戸<得点者>[新]島村拓弥(74分)、若月大和(90分)[神]大迫勇也2(45分+3、52分)<警告>[新]島村拓弥(48分)、藤原奏哉(51分)[神]扇原貴宏(90分+4)主審:上田益也└前日J2降格決定の新潟が0-2から意地の同点劇!! 神戸は勝てば3連覇射程圏内入りも大迫2ゴール守れず