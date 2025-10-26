[10.26 J1第35節 新潟 2-2 神戸 デンカS]J1リーグは26日、第35節を行い、ヴィッセル神戸がアルビレックス新潟と2-2で引き分けた。逆転での3連覇を狙う神戸はエースFW大迫勇也の2ゴールで先行したが、前日25日にJ2降格が決まった新潟が終盤に意地の同点劇。神戸は3試合勝ちなしで首位との勝ち点差「5」で変わらず、3連覇は厳しい状況となった。ホームの新潟は25日に17位の横浜FMが勝利したため、この試合を待たずに来季のJ2降格