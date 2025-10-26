い〜んじゃない公園のベンチに怪しげな二人組。手に握られた粉と注射器、その目的は？／見るからに怪しい二人 1（1）いつも公園に現れる、派手なルックスの長髪と短髪の二人組。一見すると近寄りがたく、極悪人のように見えるその風貌。しかし、よく観察してみると…。彼らは、ポイ捨てをしないどころか落ちているゴミを拾い集めたり、迷子の猫を探したり、体調を崩した人を助けたりと、実はとってもいい人！見た目の怪しさから