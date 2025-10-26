【その他の画像・動画等を元記事で観る】 MVが早くも1億再生を突破したBABYMONSTERの「WE GO UP」。そのエクスクルーシブパフォーマンスビデオを作り上げていく過程を追ったのビハインド映像が10月25日に公開された。 ■キレのある動きと高いシンクロ率のダンスを生み出す練習の積み重ね 一糸乱れぬ圧倒的迫力のカルグンムを軸にした華麗な映像美と、50人余りのメガクルーと共に繰り広げるスケールの大