宮城県知事選はSNSで候補者への誹謗中傷が拡散し、街頭演説ではやじが飛び交う混乱した選挙戦となった。「メガソーラー大歓迎！！」「宮城県をザンビアのホームタウンに」。Xなどには、現職村井嘉浩氏が公約にない政策を主張しているかのような偽情報が流れた。否定した支援議員のSNSにも「売国奴宣言ですね」といった投稿が相次ぎ、陣営関係者は「デマを流した者勝ちになっている」と嘆いた。街頭でも、村井氏が仙台市中心