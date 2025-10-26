成田空港の年間発着枠が２６日、現在の３０万回から３４万回に拡大。増加するインバウンド（訪日外国人）需要などに対応するためで、枠の拡大は２０１５年３月に２７万回から３０万回になって以来、約１０年ぶり。国際空港としての競争力強化の一環で、近隣アジアのライバル空港に対抗する。３４万回は、現状の滑走路２本（４０００メートル、２５００メートル、１８時間運用）で対応できる上限だ。枠の拡大により、新規や増便