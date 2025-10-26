センダイガールズ２６日新木場大会で橋本千紘（３３）と優宇（３４）のタッグ「チーム２００キロ」が、さくらえみ（４９）＆駿河メイ（２６）に快勝。プロレス大賞ベストタッグ賞受賞の野望を語った。序盤から駿河の奇天烈（きてれつ）な戦術に翻弄されたチーム２００キロだったが、「いただきまーす」の掛け声とともにＷのパワーボムを狙う。しかし橋本のクラッチを抜けた駿河とさくらに優宇は２人がかりで丸め込まれてしまう