J1¤ÏÂè35Àá¤¬½ªÎ»J1¥ê¡¼¥°Âè35Àá¤Ï10·î25Æü¡¢26Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¼ó°Ì¤Î¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤¬°ú¤­Ê¬¤±¤¿°ìÊý¡¢2°Ì¤ÎÇð¥ì¥¤¥½¥ë¤¬¾¡Íø¤·¡¢Î¾¼Ô¤Î¾¡ÅÀº¹¤¬1¤Ë¡£¤Þ¤¿¡¢»ÄÎ±Áè¤¤¤Ç¤Ï¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤Î¹ß³Ê¤¬·è¤Þ¤ê¡¢»Ä¤ê¤Ï1ÏÈ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤È¼¯Åç¤Ï1-1¤Ç°ú¤­Ê¬¤±¡¢¼¯Åç¤Ï¾¡ÅÀ67¡£Çð¤Ï²£ÉÍFC¤Ë2-0¤Ç¾¡Íø¤·¡¢¾¡ÅÀ66¤Ç2°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µþÅÔ¤Ï¾¡ÅÀ62¤Ç3°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ï¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤ÈÂÐÀï¤âÅÚÃÅ¾ì¤Ç