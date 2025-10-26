資料 10月25日、山口市の山口マツダ西京きずなスタジアムで、秋の高校野球・中国大会の準々決勝が行われました。第2試合では、倉敷商業（岡山1位）が広島商業（広島3位）を5対4で制し、準決勝に進出しました。 一方、第1試合では、関西（岡山3位）が崇徳（広島2位）に0対5で敗れました。 倉敷商業は11月1日に行われる準決勝の第2試合で崇徳と対戦します。