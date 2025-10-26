「令和7年度NHK新人お笑い大賞」が26日、大阪市内のNHK大阪ホールで開かれ、結成8年目のマイスイートメモリーズが優勝した。花谷豊（43）は「これでやっと親孝行ができる」と舞台上で涙。相方のトランスフォーム福田（36）は「自分が賞を獲る日が来るとは…。実感が沸かないけど、うれしいです」と感無量の面持ちだった。結成10年以内のコンビが東京152組、大阪132組の計184組でそれぞれ予選を戦い、cacao、家族チャーハン、金