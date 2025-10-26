猛暑となった今年の夏は、クエン酸配合の商品が好調な売れ行きを見せた。中でもクエン酸飲料の需要は右肩上がりで、ここ4年で約5倍に増えているともいう。【写真】大谷翔平のこだわりが詰まった新製品「クエン酸ドリンク」「疲労感軽減などをうたう機能性表示食品も増えたため、コロナ禍以降、免疫力を高めたい人や、後遺症で倦怠感が残った人など、健康志向の方に刺さったのだと思います」そう分析するのはフードアナリストの