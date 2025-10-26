◇MLBワールドシリーズ第2戦 ドジャース5-1ブルージェイズ(日本時間26日、ロジャース・センター)ワールドシリーズ第2戦を勝利で飾ったドジャース。この日先発登板し、完投でチームの勝利に導いた山本由伸投手が試合後コメントしました。山本投手は初回にノーアウト1塁3塁のピンチを招くも、変化球で三振を奪い、無失点で切り抜けます。4回からはパーフェクトピッチングで9回を投げきり、1失点完投で自身2試合連続完投勝利となりま