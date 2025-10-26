世界遺産、岐阜県白川村の合掌造り集落で、火事になった際に「かやぶき屋根」の延焼を防ぐための放水訓練が行われました。 【写真を見る】クマ警戒の中…世界遺産・白川郷の合掌集落で一斉放水訓練かやぶき屋根に水のアーチ 岐阜・白川村 合掌造りの建物が並ぶ白川村では、燃えやすい「かやぶき屋根」の延焼を防ぐため、およそ60基の消防用放水銃を設置しています。 寒くなり、火を使うことが増えるこの時期に、毎年、