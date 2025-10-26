27日(月)から28日(火)にかけては、西高東低の気圧配置になり北陸では北西の風が吹いて雲の広がる天気になり、雨も降るでしょう。27日午前9時の予想天気図です。大陸に高気圧が、千島付近や日本の東の海上に前線をともなった低気圧があります。28日(火)にかけて、西高東低の気圧配置がより強まる状態になりそうです。日本海では、等圧線が縦にのびていて、北陸などでは北西の風が吹き雲の広がる天気になるでしょう。27日の雨と風の