現役引退を発表した自身のSNSで発表した鈴木康平(C)産経新聞社今季限りでヤクルトを戦力外となっていた鈴木康平が、10月26日に自身のインスタグラムを更新。31歳の最速158キロ右腕は、現役引退を発表した。鈴木は冒頭に「#現役引退」「#オリックスバファローズ」「#ジャイアンツ」「#ヤクルトスワローズ」と自身が所属した3球団などに、ハッシュタグを添え「本日をもって現役引退します！」と報告した。【写真】現役引退を発表