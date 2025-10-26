2008年、金沢市久安のアパートで当時22歳の男性が殺害された事件で、警察や遺族が26日、事件に関する情報提供を呼びかけました。この事件は2008年6月、金沢市久安のアパートで会社員の橋本清勝さん当時22歳が何者かに頭を鈍器で殴られ、殺害されているのが見つかったものです。石川県白山市内のショッピングモールでは26日、橋本さんの両親や警察らが買い物客にティッシュやチラシを配るなどして情報提供を呼びかけました。橋本清