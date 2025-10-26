元世界2階級王者で、KWORLD3ボクシングジム会長の亀田大毅氏（36）が自身のYouTubeチャンネルを更新。11月24日のWBC世界バンタム級王座決定戦・那須川天心（帝拳）―井上拓真（大橋）を展望した。僅差の判定決着と予想した大毅氏は「拓真選手の持っている経験値が勝敗を分ける」と解説した。ボクシング特有の1ラウンドごとに必ずどちらかに10点を付けるシステムが、一般的なファンには分かりにくい試合になると想定した。1