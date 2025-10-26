月曜日の明け方にかけて、北海道では激しい雨の降る所があるでしょう。低い土地の浸水などにご注意ください。この雨雲が離れていくと、次第に冬型の気圧配置となって、上空にはこの時季としては強い寒気が流れ込んできます。山陰から北の日本海側は日中も寒気の影響で雨が降りやすく、雷雨になって雨の強まる所もありそうです。落雷や竜巻などの突風にご注意ください。北海道では、夜になると平地でも雪に変わってくる見込みです。