第86回菊花賞を制したエネルジコ（手前）。中央は2着のエリキング＝京都競馬場第86回菊花賞（26日・京都11R3000メートル芝18頭、G1）中央競馬のクラシック3冠レース最終戦。1番人気のエネルジコ（クリストフ・ルメール騎乗）が3分4秒0で優勝し、G1初制覇で重賞2勝目を飾った。1着賞金は2億円。ルメール騎手は菊花賞3連覇で5勝目、高柳瑞樹調教師は初勝利。エネルジコは後方でためた脚を最後の直線で発揮し、外側から一気に突き