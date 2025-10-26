革靴離れ、スニーカー人気というファッションのカジュアル化が進んでいる。富裕層マーケティングを手掛ける西田理一郎さんは「ファーストクラスのラウンジにいるような富裕層も例外ではない。彼らは一見普通のスポーツウェアを着ているように見えるが、見る人が見ればわかるラグカジュに身を包んでいる」という――。■靴修理屋が淘汰されるワケ百貨店の集客やインストアマーチャンダイジングの仕事を通じて、インバウンドの購買行