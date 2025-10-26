双子座・女性の運勢 社会面での環境や人間関係を中心に、自分を取り巻く世界からいろいろなものを学ぶとき。主に双子座を取り巻く状況は温かく、信頼にたるものだと感じられるはずです。ただそういうなかで、何かが自分自身のこだわりと衝突するタイミングでもあるかな。それは最初妥協に感じ、大きな抵抗感を抱くかもしれません。が、その印象だけですべてを判断しないように。落ち着いてじっくり考えるうちに、状況は違うものに