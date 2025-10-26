獅子座・女性の運勢 自分の日常や家族との生活、ひいては自分という存在のルーツにも目が向けられる、重要な「土台」作りの時期。獅子座にとっての今後への前進のカギは「これから自分はどう生きる？」なのかもしれません。今週は具体的な展開からそれに気づき、ゆっくりと見直し、いままで自分を育んでくれたものに感謝の目が向けられそうです。ただ、パートナーや親友など身近な人たちとは少し考え方のずれを