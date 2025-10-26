乙女座・女性の運勢 身近な人たちとのかかわりを通じて愛情を実感し、学びを得る大事な時期。もし、いまいろいろ思うところがあるなら、パートナーや親友を含めた多くの人と話し、考えを交換してみるといいでしょう。感情面に深く踏み込んだ会話ができ、過去のわだかまりや不安感などもぬぐえ、癒されそうです。新たに気づくこと、思いつくこともあるんじゃないかな。ただ、いま誰かと話しピンとくることは、ときに自