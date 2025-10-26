天秤座・女性の運勢 仕事など、社会面での展開を通じて、これまでの自分を大きく振り返る機会を得そうなとき。自分のなかではいまいちしっくりきていなかった過去の展開を違う角度から見直すことができ、「自分は十分やっていた。これからもやれる！」という自信を得られそうです。ただその思いは、「今後の自分はこうなるぞ」と考えていた方向性とは相反する面があり（「会社を辞めよう」と思い計画していたのに、「あんがいうま