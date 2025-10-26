射手座・女性の運勢 もしいま、自分の日常や家族関係、自身の心身の状態について「改めて大事にしよう」と思えているなら、その効果は確実に出て、充足感を覚えているときでしょう。「十分に眠れているとこんなに元気が出るんだ！」みたいなね。この経験は射手座に新しい角度からのヒントを与えそうですが、それは現状考えている別の計画とは相いれない面があり、そこに葛藤を覚えそうなのも今週。ただそれで即反応して行動せず、