水瓶座・女性の運勢 社会面において、自分の大事な一面を再確認するような今週です。いまはやや以前の内容に対し改めて取り組むような時期ですが、以前よりはるかに自分を生かせる自分になっていることを実感しそう。こだわりを上手に表に出し、状況を仕切っていきましょう。「そうか、こんなにできるんだ！」と自己イメージを更新できるかも。ただこの事実には、自分自身で面食らってしまう面もあるかな。「こういうことは