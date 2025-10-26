魚座・女性の運勢 自分自身の判断、そして行動を通じて、過去の不安感や自分への否定感を払しょくできそうな力強いタイミング。いまの魚座は「すべきことがわかっている」状態のよう。自分が新しくなっていきたいのなら、まず向き合うべきは自分自身。その本質が理解できているのでしょう。いまは直感も鋭いときなので、いいと思うことはどんどん実行を。前向きな意味で自分次第です。ただ、やや「古い時代の根源的な自分に向き合