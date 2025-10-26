お笑い芸人の永野（51）が、26日放送のTBS系「週刊さんまとマツコ」（日曜午後1時）に出演。大胆なテレビ改善案を出した。この日は「テレビをもっと良くしよう討論会2025」。永野はいくつかの「テレビ改善案」を挙げた。その中の1つで「アウトドアやキャンプ企画の禁止」を提案。「芸能人とかが（キャンプなどに）行って、いいなってなるんですけど」と前置きし、「視聴者に言いたいのは、あの人たちは普段（東京都の）港区にいる