マツコ・デラックスが、26日放送のTBS系「週刊さんまとマツコ」（日曜午後1時）に出演。「楽屋テレビ」を提案した。この日は「テレビをもっと良くしよう討論会2025」。ゲストのお笑い芸人の永野（51）が「テレビ改善案」を挙げ、その流れに乗ってトークを展開。マツコが「ゴルフ場の運転手さんの待合室とか、ライブカメラをつけてほしいんだけど。偉い人たちの運転手さんとかが集まってくるところ、興味あるよね」と話した。そして