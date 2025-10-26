ミュージカルのタイトルを中国語で表すとどう書く？「なるほど！」と意外な発見があるかも！中国語で「西城故事」の意味は？中国語で「西城故事」と表すミュージカルはなんでしょうか？ヒントは、ニューヨークを舞台にした有名作品です。いったい、中国語で「西城故事」と表すミュージカルとは……？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「ウエスト・サイド物語（ストーリー）」でし