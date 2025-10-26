10月26日、京都競馬場で行われた9R・萩ステークス（L・2歳オープン・芝1800m）は、坂井瑠星騎乗の3番人気、バドリナート（牡2・栗東・松永幹夫）が快勝した。1馬身差の2着に1番人気のキッコベッロ（牡2・栗東・友道康夫）、3着にストームサンダー（牡2・栗東・安達昭夫）が入った。勝ちタイムは1:47.1（稍重）。2番人気でC.ルメール騎乗、オルネーロ（牡2・美浦・宮田敬介）は、5着敗退。【新馬/京都5R】GLAYボーカルのTERU命