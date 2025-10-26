10月26日、京都競馬場で行われた5R・2歳新馬戦（芝1800m）は、坂井瑠星騎乗の3番人気、テルヒコウ（牡2・栗東・矢作芳人）が快勝した。2.1/2馬身差の2着に1番人気のエムズビギン（牡2・栗東・友道康夫）、3着にシートゥサミット（牡2・栗東・吉岡辰弥）が入った。勝ちタイムは1:50.5（稍重）。2番人気で松山弘平騎乗、グラシアムヘール（牝2・栗東・藤原英昭）は、7着敗退。【画像】命名の理由を明かしたGLAYのTERU…テルヒコ