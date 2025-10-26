Ｊ１名古屋は２６日、FWマテウスカストロが左前十字靭帯損傷の診断を受け、治療のためチームを離脱し、ブラジルに帰国したと発表した。全治は非公表だが、長期離脱となる見通し。今月１８日に行われた第３４節横浜ＦＣ戦で受傷した。帰国日は２３日。３１歳のマテウスは１９〜２３年まで名古屋に在籍し、サウジアラビアクラブへの完全移籍を経て、今季から復帰。ここまで２５試合に出場し、５得点２アシストをマークしていた