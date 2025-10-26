２３日、新疆アラル市のリンゴ園で、リンゴを収穫する林業・果樹産業サービス隊の隊員。（アラル＝新華社記者／才揚）【新華社アラル10月26日】中国新疆ウイグル自治区阿拉爾（アラル）市は、天山山脈の南麓、タクラマカン砂漠の北端に位置する。日照時間が長く、昼夜の寒暖差が大きいため、この地域で栽培されたリンゴは皮が薄く果肉がしっかりしている。甘みが強く果汁も豊富で糖度が高いため、地域の「代名詞」となっている。