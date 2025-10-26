前橋競輪場のG1「第34回寛仁親王牌・世界選手権記念トーナメント」決勝戦が行われ、単騎で臨んだ嘉永泰斗（27＝熊本）が初のG1決勝ながら初優勝を果たし、優勝賞金4390万円を獲得した。また「KEIRINグランプリ2025」（12月30日、平塚）の出場権も獲得。2着は松本貴治、3着は古性優作だった。打鐘前から吉田拓矢がペースを上げるスピーディーな展開。その関東勢の3番手にハマったのが嘉永だった。吉田が驚異の持続力で粘るが、