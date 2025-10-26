若手芸人の登竜門『令和7年度 NHK新人お笑い大賞』が26日、大阪・NHKホールで開催され、お笑いコンビ・マイスイートメモリーズが大賞を受賞した。『NHK新人お笑い大賞』は結成10年未満のプロ芸人を対象とした賞レース。今年度は284組が予選に参加し、cacao、家族チャーハン、金の国、豪快キャプテン、生姜猫、マイスイートメモリーズ、ヨネダ2000、四千頭身が本戦に出場。2ブロックに分かれ、ネタを披露。AブロックとBブロック